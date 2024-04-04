أسعار الذهب ترتفع لمستويات غير مسبوقة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى مستويات غير مسبوقة مع تأكيد مسؤولي البنك المركزي الأمريكي على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 وترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة لتبلغ 2318.70 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 27.08 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 935.39 دولار فيما زاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1017.83 دولار.
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