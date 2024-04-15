الأردن والعراق يشددان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 06:31 مساءً - أكدا عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس العراقي عبداللطيف الرشيد، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشدد الجانبان على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

كما رفض ملك الأردن ورئيس العراق، أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

ودعا عاهل الأردن، إلى ضرورة حماية المدنيين في غزة، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها بكل الطرق المُمكنة.