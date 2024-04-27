ارتفاع تداولات بورصة مسقط

ارتفاع تداولات بورصة مسقطارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 36.9 مليون ريال عماني مقابل نحو 19.4 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه مستفيدة من إقبال المستثمرين على أسهم عدد من الشركات القيادية المدرجة في قطاعي البنوك والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع التداول في سوق السندات والصكوك.

وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط إلى إلى تراجع أسعار أسهم 38 شركة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى هبوط القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 24.132 مليار ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية بلغت 25.9 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم 20 شركة.

وعلى مستوى المؤشرات، سجل مؤشر قطاع الصناعة أفضل صعود مرتفعا 36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 5 نقاط، بينما تراجع المؤشر الرئيس 3 نقاط بعد 3 أسابيع من الصعود وأغلق على 4713 نقطة.