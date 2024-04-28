الأردن والنرويج يؤكدان: لا بديل عن ”أونروا” في مواجهة الكارثة الإنسانية بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 03:31 مساءً - أكد الأردن والنرويج أنه لا بديل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي،و نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي ،على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه السعودية.

وبحث الصفدي وإيدي تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتداعيات الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

كما شدد الجانبان، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة دعم وتمكين (أونروا) من القيام بدورها، كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.