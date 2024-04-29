وزير الخارجية السعودي: نحتاج إلى مسار للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 04:32 مساءً - قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع «في القريب العاجل» إبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول المفاوضات بين البلدين حول اتفاق أمني.

وأضاف الأمير فيصل خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: «معظم العمل تم إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية».

وأتبع: نبذل جهودا على الجبهة الفلسطينية، ومن جهتنا نسقنا مع الفلسطينيين عن كثب ونحتاج إلى مسار للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى وجود نقاشات بشأن وقف إطلاق نار محتمل في غزة من خلال المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الرهائن وهذا أمر إيجابي، ونحن ندعم إطلاق سراح جميع الرهائن، ومن المهم بمكان أن يكون وقف إطلاق النار دائما وليس مؤقتا.

وأكد أنه يمكن بعد وقف إطلاق النار أن نعمل على المرحلة التالية، ومن دون مسار سياسي ليس فقط فيما يتعلق بغزة ولكن بفلسطين بأسرها سيكون من الصعب على الدول العربية أن تناقش كيف يمكن أن تحكم غزة لا سيما ضمن سياق الدمار الهائل الواضح أمام أعيننا.

وأوضح أن الأمم المتحدة تقول إن إعادة بناء غزة سيستغرق 30 عاما بينما إزالة الركام سيستغرق 15 عاما، وهذا فيما يتعلق بالدمار المادي، فما بالنا بالصدمات النفسية التي يعانيها المدنيون في غزة والتي أثرت أيضا في الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتابع أنه لكي نتحدث عن وضع مستدام للأمن والسلام بالمنطقة بما في ذلك إسرائيل يجب علينا أن نتحدث عن الوضع الفلسطيني المحاط بآمال من خلال تقرير المصير للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية، وهذا هو أساس تواصلنا وانخراطنا وهذا هو النهج المستقبلي.

وبحث وزير الخارجية السعودي، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد الأخير في المنطقة.

واتفق الطرفان على أهمية التنسيق المشترك، وبذل الجهود لخفض التصعيد.