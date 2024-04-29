حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 06:31 مساءً - انتشلت طواقم الدفاع المدني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عددا من الجثث بعد قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة العفيفي بحي تل السلطان اليوم الاثنين.

طواقم الدفاع المدني في غزة تنتشل عددا من الجثث بعد غارة إسرائيلية على منزل في رفح (صور)مسؤولة أممية في غزة: مقتل 200 موظف إنساني خلال الحرب الإسرائيلية وهو "رقم قياسي"

وأفاد مراسلنا بأن طواقم الدفاع المدني، ما زالت تبحث عن مفقودين، بعد القصف الإسرائيلي لمنزل"العفيفي" وتم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية، إن "طائرات الاحتلال شنت غارات على أراض زراعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما واستهدفت منازل المواطنين في غرب الزوايدة وسط القطاع".