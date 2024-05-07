حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 06:31 مساءً - أعلن أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فانشتاين (70 عاما) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها بعد قصف مكان احتجازها قبل شهر.

أبو عبيدة: وفاة أسيرة إسرائيلية جراء القصف الإسرائيلي وعدم القدرة على تقديم الرعاية الطبية لها"حماس": اقتحام معبر رفح جريمة تؤكد نية إسرائيل تعطيل جهود الوساطة لمصالح شخصية لنتنياهو

وقال أبو عبيدة في بيان على "تلغرام": "وفاة الأسيرة الصهيونية جودي فانشتاين 70 عاما متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر".

وأضاف: "لقيت مصرعها لاحقا لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة والجدير ذكره أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في 7 أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز".

كما نشرت قناة "كتائب القسام" على "تلغرام" فيديو يظهر القصف الإسرائيلي للقطاع وأرفقته بعبارة "تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا".