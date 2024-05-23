تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم، بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن بعض المسؤولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2365.49 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2367.60 دولار.

وكان الذهب ارتفع لمستوى قياسي عند 2449.89 دولار يوم /الإثنين/ الماضي.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.48 دولار، وخسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1028.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 988.62 دولار.