أونروا: نزوح مليون فلسطيني من رفح باتجاه منطقة المواصي بخان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 05:29 مساءً - ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مساء اليوم الثلاثاء أن أكثر من مليون فلسطيني نزحوا من رفح باتجاه منطقة المواصي في خان يونس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، باستشهاد 7 فلسطينيين ووقوع عشرات الإصابات بضربات جوية إسرائيلية جديدة على منطقة الخيام غربي رفح جنوب قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع أعداد الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 36096، بالإضافة إلى 81136 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

الاحتلال يرتكب 5 مجازر بالقطاع



وأضافت الوزارة أن جيش الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.