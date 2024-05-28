ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 38.6 نقطة بنسبة 0.81 في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 4829.15 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4790.51 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول سبعة ملايين و54 ألفًا و191 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 74.1 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت أربعة ملايين و52 ألفًا و418 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.237 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.48 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة أربعة ملايين و630 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 65.64 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين أربعة ملايين و727 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 67.01 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 97 ألف ريال عُماني وبنسبة 1.37 في المائة.