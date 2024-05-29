مساعدات بمليون دولار من الهلال الأحمر الكويتى لوزارة الصحة السودانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 08:25 صباحاً - قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، الثلاثاء، بتسليم دفعة جديدة من المساعدات الطبية بقيمة مليون دولار لوزارة الصحة السودانية، وتضمنت هذه المساعدات 6,5 طن من الأدوية لمرضى السرطان و1000 حقيبة مواد نظافة.

وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبد الرحمن العون - في تصريح - "إن تقديم هذه المساعدات واجب إنساني تفرضه عليهم روابط الأخوة والمصير المشترك مع الشعب السوداني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها"، مشيرا إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين في مختلف مدن وقرى السودان.