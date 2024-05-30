تكريم استثنائي للإعلام الفلسطيني ضمن فعاليات الدورة الثامنة لجائزة التميز الإعلامي العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 11:25 صباحاً - بمناسبة الإعلان الرسمي - على هامش الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالمنامة - عن الفائزين بجائزة التميز الإعلامي العربي، أعرب السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بخالص عبارات الشكر وصادق الامتنان لوزارة الإعلام بدولة الكويت على رعايتها لهذه الجائزة الرفيعة، تحت مظلة جامعة الدول العربية، مهنئا المؤسسات الإعلامية والشخصيات التي حظيت بالفوز والتكريم تشجيعا لما قدمته من أعمال في مجالات الإعلام المكتوب والإذاعي والتلفزيوني والرقمي .

واكد السفير أن مبادرة دولة الكويت لتخصيص قيمة مالية لهذه الجائزة، منذ الدورة الوزارية 52 بالرباط أضفى عليها مغزى تحفيزيا يغني دلالاتها الرمزية العميقة في تشجيع روح الابتكار والعمل الإعلامي الهادف إلى التركيز على إكراهات التنمية المستدامة والتحديات الجيو -سياسية التي تفرض نفسها على المنطقة العربية، مؤكدا أن موضوع الدورة لهذه السنة :" الكوارث والأزمات والمخاطر " عكس تماثلا حقيقيا مع هذا الاختيار تمشيا مع نبل ومصداقية الرسالة الإعلامية .

كما اشاد السفير خطابي بما بذلته لجنة التحكيم - برئاسة الدولة الراعية - من جهد متميز لتقييم الأعمال بحياد وموضوعية وأمانة وحرصها على التعاون مع قطاع الإعلام والاتصال لاعطاء هذه الجائزة ما تستحقه من قيمة وإشعاع ولاسيما في ضوء اعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب لنظام داخلي جديد في سياق تشجيع الجودة والتميز الإعلامي وتعزيز قدرات الاعلاميين.

واعتبر رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن تطبيق مقتضيات المادة الرابعة للنظام الداخلي للجنة التميز الإعلامي العربي، لأول مرة، بشأن منح تكريم استثنائي للإعلام الفلسطيني إشارة تضامنية قوية مع الاعلام الفلسطيني الذي برهن على قدر عال من المهنية، ونكران الذات في نقل الحقائق وتنوير الرأي العام العربي والدولي بالوضع الانساني الصعب والمؤلم في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة .