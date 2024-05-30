مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يستقبل القائمة بأعمال سفارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 03:31 مساءً - استقبل السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية – في مكتبه بمقر الصندوق اليوم الخميس الموافق 30 مايو القائمة بأعمال سفارة جمهورية كينيا المستشار ڤيكتوريا روتيش، وبطلب منها، رفقة مستشار الشئون القنصلية برنار مبيندا ومساعد مستشار الشئون القنصلية والتعليمية مجدي حلمي، بحضور وزير مفوض شيرين عادل امام مدير إدارة العمليات بالصندوق.

خلال اللقاء، وبعد عبارات الترحيب، أكد السفير مدير عام الصندوق على الإهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية لجمهورية كينيا، وأشار إلى الأنشطة التي تم تنفيذها بجمهورية كينيا خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الدورات التدريبية لصالح مهندسي البترول والري الكينيين وكذلك المنح الدراسية التي تم تقديمها للطلبة الكينيين بالجامعات المصرية خاصة بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة،

كما تم استعراض خطة العمل المقررة للعام الحالي 2024، التي يزمع الصندوق تنفيذها لصالح الكوادر الكينية وأولها سيتم بالتعاون مع جامعة نيروبي في مجال الطب، و يتضمن تنفيذ 8 دورات تدريبية في مجالي سرطان الكبد وسرطان الجهاز الهضمي لصالح الأطباء الكينين.

النشاط الثاني يخص تنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي، يتم تنفيذها بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية لصالح مهندسي الري.

و قد أشارت القائمة بأعمال السفارة بأنها ترحب بالأنشطة المقدمة من الصندوق لدعم الكوادر الكينية في شتى المجالات، وفي هذا الخصوص أعربت عن رغبتها في زيادة عدد المستفيدين من المنح الدراسية والدورات التدريبية التي يقدمها الصندوق، واقترحت مساهمته في دعم مركز الدراسات الدبلوماسية عن طريق ايفاد دبلوماسيين لتنفيذ دورات قصيرة المدى بالمركز لصالح الكوادر الدبلوماسية الكينية.

و ختاماً، أكد السفير الأمين العام المساعد على استعداده التام ورغبته الصادقة في مواصله التعاون دعماً للكوادر الكينية في شتى المجالات، و فقاً للإمكانات المتاحه.