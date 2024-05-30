الدول العربية والصين: منتدى التعاون العربى الصينى ساهم فى تعزيز العلاقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 06:31 مساءً - أكدت الدول العربية والصين أن منتدى التعاون العربى - الصينى ساهم فى تعزيز العلاقات العربية- الصينية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتنموية.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن الجامعة العربية خلال اجتماع الدورة العاشرة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربي- الصينى اليوم الخميس، ب باستضافة من جمهورية الصين الشعبية، ورئاسة محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين فى الخارج (رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) عن الجانب العربى، ووانج يى مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية.

واحتفى الجانبان العربى والصينى خلال هذه الدورة بمرور عشرين عامًا على إنشاء منتدى التعاون العربى الصينى، حيث سجلا بارتياح تقييمًا إيجابيا للنجاح الذى أبرزه المنتدى بآلياته المختلفة على مر العقديين الماضيين فى تعزيز العلاقات العربية الصينية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتنموية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والدفع بمسيرة هذا المنتدى ودوره الهام فى توثيق العلاقات بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أنه سيصدر عن هذه الدورة وثائق مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين العربى والصينى، وتتمثل في: إعلان بيجين، والبرنامج التنفيذى للمنتدى بين عامى (2024- 2026) والبيان المشترك حول القضية الفلسطينية.