الهلال الأحمر الفلسطيني: المنظومة الصحية في غزة تنهار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 12:31 مساءً - حذر الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة من أن المنظومة الصحية في القطاع ستنهار إن لم يكن هناك تدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكد الهلال الأحمر، في بيان اليوم السبت، الأوضاع الصحية في تدهور بسبب العدوان والنقص الحاد في المستلزمات والوقود.

وأضاف أن هناك خطر حقيقي على حياة مئات آلاف السكان والمرضى لافتقارهم إلى الخدمات الصحية.

تتزايد التحذيرات الدولية من أوضاع كارثية يواجهها الأطفال في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وتدميره كافة مظاهر الحياة في القطاع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من تعرض أطفال غزة لأجواء الحرب العنيفة بدلا من التوجه إلى دراستهم كبقية أقرانهم حول العالم.

وقالت اليونيسف في منشور عبر حسابها على منصة إكس: «بدل الذهاب إلى المدرسة يفر أطفال غزة من العنف، وبدل النوم في أمان مع أسرتهم يعانون العيش في خيام مؤقتة، وبدل التنعم بطفولة سعيدة يرون الرعب».

وكان المكتب الحكومة في قطاع غزة قد أعلن أن أطفال غزة بينهم أكثر من 15 ألف شهيد و17 ألف يتيم جراء العدوان الإسرائيلي.

وحذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس الخميس، من خروج «جيل ضائع» من أطفال قطاع غزة، بسبب الأوضاع الكارثية التي فرضها العدوان الإسرائيلي.