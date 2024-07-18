أسعار الذهب تلامس مستويات قياسية

أسعار الذهب تلامس مستويات قياسيةارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، قرب المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة الماضية، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.1 في المئة إلى 2461.27 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين وصلت أعلى مستوى لها عند 2483.60 دولار أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المئة إلى 2465 دولارا.

وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 30.35 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 994.81 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.4 في المئة إلى 955.77 دولار.