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موناكو يتوج بكأس "خوان غامبر"

توج فريق موناكو الفرنسي بلقب كأس "خوان غامبر" الودية لكرة القدم في نسختها التاسعة والخمسين، بعد فوزه على برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد. موناكو يتوج بكأس "خوان غامبر"توج فريق موناكو الفرنسي بلقب كأس "خوان غامبر" الودية لكرة القدم في نسختها التاسعة والخمسين، بعد فوزه على برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد. سجل ثلاثية موناكو كل من لامين كامارا وبريل إيمبولو وكريستيان ماويسا في الدقائق (50) و(57) و(86). يشار إلى نادي برشلونة ينظم بطولة كأس خوان غامبر الودية سنويا، لتكون آخر استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد، حيث تقام البطولة بانتظام منذ إطلاق نسختها الأولى في العام 1966.

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