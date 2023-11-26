رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية ينعى الفنان طارق عبد العزيز

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أحمد جودة - القاهرة -

نعى الفنان القدير إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان القدير وعضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري طارق عبد العزيز؛ والذي وافتة المنية مساء اليوم الأحد الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣م.

إيهاب فهمي

ما لا تعرفه عن الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز؛ بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب.

من أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور القبطي في "فيلم ثقافي".

قدم العديد من الأعمال الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".