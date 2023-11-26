حمادة هلال ينعى طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعى الفنان حمادة هلال الفنان طارق عبد العزيز الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصويره مسلسل “وبقينا اتنين” حيث نشر الفنان طارق عبد العزيز عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك صورة للفنان طارق عبد العزيز معلقًا عليها قائلا“‏الله يرحمك يا احن شخص الله يرحمك ياللي بتحب الحق الله يرحمك يا صاحبي إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبد العزيز”

الفنان طارق عبد العزيز

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال مسلسل “ المداح الجزء الثالث ” والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي ويتجهز الآن إلي تصوير الجزء الرابع من مسلسل “ المداح ”.

و شارك في بطولة المسلسل الفنان حمادة هلال والفنانة لوسي والفنانة هبة مجدي والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة القدير حنان سليمان والفنان محمد رياض و الفنان خالد سرحان والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان القدير خالد زكي و الفنان تامر شلتوت و الفنان القدير أحمد ماهر والفنانة القديرة عفاف رشاد والفنان صبحي خليل و الفنانة هايدي رفعت والفنانة هلا السعيد وغيرهم من النجوم.