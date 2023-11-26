نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. محطات في حياة بوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحتفل اليوم بعيد ميلاد الفنانة بوسي، والتي تعد إحدى أهم النجمات التي وضعن بصمة في تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت مسيرة شهدت تألقها في عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وأستطاعت أنت تقدم الكثير من الأدوار التي تنوعت ما بين الحب والرومانسية والأدوارة الجدية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة بوسي..

نبذة عن الفنانة بوسي

ولدت الفنانة صافيناز مصطفى محمد قدري الشهيرة بـ "بوسي" 26 نوفمبر 1953 في حي شبرا بالقاهرة، تخرجت من كلية التجارة عام 1977، هي شقيقة الممثلة نورا، تزوجت من الفنان نور الشريف عام 1972 وأنجبا سارة، ومي، وتم الطلاق بينهما عام 2006 على أثر الخلاف بسبب علاقة نور الشريف بممثلة شابة فطلبت حينها الطلاق، وفي عام 2015 عادت إلى نور الشريف بعد انفصالهما الذي استمر لتسع سنوات، حتى توفي نور الشريف في أغسطس من نفس العام.

حياة الفنانة بوسي الفنية

بدايتها الفنية كانت في سن مبكرة، حيث شاركت في مسلسل جنة الاطفال وهي في العاشرة من عمرها، على مدار تاريخها الفني الطويل شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وأبرز أدوارها في التلفزيون كان مسلسل خالتي صفية والدير.



أعمال الفنانة بوسي

الأفلام: عودي يا أمي، الليالي الدافئة، التلميذة، هذا الرجل أحبه، شهيدة الحب الإلهى، نار في صدري، حياة عازب، زوجة من باريس، بنت عنتر، طريد الفردوس، الليالى الطويلة، شيء من الخوف، أسرار البنات، شباب في عاصفة، بلا رحمة، الخيط الرفيع، بيت من رمال، السكرية، ليالي لن تعود، عريس الهنا، النصابين الخمسة، العمالقة، ألو أنا القطة، الضحايا، سيقان في الوحل، سنة أولى حب، قطة على نار، أونكل زيزو حبيبي، دون زواج أفضل، لعنة الزمن، فتوة الجبل، حبيبي دائما، العاشقة، فتوات بولاق، دموع في ليلة الزفاف، يا ما أنت كريم يا رب، وحوش الميناء، نهاية رجل تزوج، مرزوقة، الذئاب، فتوة الناس الغلابة، بحر الأوهام، النصابين، الشيطان يغني، السطوح، آخر الرجال المحترمين، صراع الأيام، النشالات الفاتنات، النساء، الزمار، الحكم آخر الجلسة، الأوغاد، الأستاذ يعرف أكثر، إعدام ميت، استغاثة من العالم الآخر، نساء خلف القضبان، نأسف لهذا الخطأ، ساعات الفزع، دقة زار، جذور في الهواء، بلاغ ضد امرأة، المحترفون، الزيارة الأخيرة، لعبة الكبار، زمن حاتم زهران، رجل في فخ النساء، حقد امرأة، بنات حارتنا، النظرة الأخيرة، الملائكة لا تسكن الأرض، الكماشة، العملية 42، باب النصر، الجوازة دي مش لازم تتم، بلاغ للرأي العام، انتبهوا أيها الأزواج، الأهطل، شياطين المدينة، تصريح بالقتل، لعبة الانتقام، ابن الجبل، كروانة، طريق الشر، الجنتل، لحظات حب، اللحظات التي اختفت، العاشقان.

المسلسلات: الضحية، العبقري، الرحيل، ألف ليلة وليلة، سيداتي آنساتي، العصابة، القاهرة والناس، نوارة، مذكرات فتاة مجهولة، الحواجز الزجاجية، شاهد إثبات، أنا مش أنا، الحب في الخريف، عيون لا تعرف الدموع، الحرملك، جواري بلا قيود، أشياء لا تباع، غلطة العمر، اللاعب والدمية، اللقاء الثاني، أيام الحب والغضب، العزف على أوتار ممزقة، الحكم مؤجل، ماما نور، ليلى زمانها جاية، زمن الحلم الضائع، المنزل الخلفي، الماضي وخريف العمر، سر الغائب، دكتوراه في الحب، حتى لا يغيب القمر، أيام المنيرة، رسالة خطرة، خالتي صفية والدير، الحب الكبير، ضد التيار، أحلام دوت الخليج الكاذب، نون النسوة، من كل بيت حكاية، غابت الشمس ولم يظهر القمر، طائر في العنق، سقوط الأقنعة، أيام الضحك والدموع، المجهول، ألف ليلة وليلة، الجانب الآخر، عفوا حبيبتي، ألف ليلة وليلة، الطريق إلى الحقيقة، ذنوب الأبرياء، حرب الدخان، أحلام هند الخشاب، عفريت القرش، الشيطان لا يعرف الحب، نقطة نظام، رمانة الميزان، سامحني يا زمن، أكتوبر الآخر، طيري يا طيارة، الخفافيش، حالة عشق، قصر العشاق، بيت السلايف، قيد عائلي، البرنسيسة بيسة.

المسرحيات: لوكاندة الفردوس، جوليو ورومييت، جوازة بمليون جنيه، أولاد علي بمبة، روحية اتخطفت، كنت فين يا علي، دلع الهوانم، لا بلاش كدة، أزعرينا.

