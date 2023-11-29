غدا.. ندوة بجنوب الشرقية ترصد «فلسطين القضية الأولى والثبات العماني»

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

تنظم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية مساء غدا الجمعة ندوة علمية بعنوان (فلسطين القضية الأولى والثبات العماني) وذلك بقاعة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية بولاية صور، يشارك فيها عدد من الباحثين والكتاب إلى جانب عدد من الشعراء، وتأتي الندوة ضمن أنشطة وفعاليات كُتّاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال هذا العام وانطلاقا من حرص اللجنة على إثراء الساحة الثقافية بالعديد من المناشط والفعاليات الثقافية والتاريخية والمعرفية.

يشارك في الندوة كل من الدكتور محمد بن مبارك العريمي كاتب وباحث في الشؤون السياسية ورئيس جمعية الصحفيين العمانية بورقة بعنوان (حرب غزة والشرق الأوسط الجديد قراءة سياسية)، كما سيشارك الدكتور محمد بن حمد العريمي كاتب وباحث في التاريخ العماني بورقة تحت عنوان (كيف تفاعل العمانيون مع القضية الفلسطينية؟)، أما الورقة الثالثة سيقدمها خالد بن علي المخيني روائي ومؤرخ بحري تحت عنوان(أدب المقاومة الفلسطينية) وسيدير الندوة الدكتور خالد بن حمد الغيلاني باحث في السياسات العامة، كما سيتخلل الندوة مشاركة الشاعر خالد بن جمعة العريمي والشاعر علي بن عبدالله الراسبي بتقديم عدد من القصائد الشعرية.

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