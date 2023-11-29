نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء بدر: 'هذا ما افتقده في مسلسل "صوت وصورة".. وضد إلغاء المهرجانات الفنية' (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار إليها خلال الفترة الماضية بسبب النجاح الملحوظ التي حققته بدور نرمين في مسلسل “ صوت وصورة”، لذلك حاورها دوت الخليج الفني لتكشف عن كواليس تحضيرها للشخصية بجانب

ما الذي حمسك لدور نرمين في مسلسل صوت وصورة وكيف تفاعلت معها ؟



في البداية ما حمسني لشخصية هو كتابتها على الورق ووجود فنانة مثل حنان مطاوع ومخرج مثل محمود عبد التواب، وأول سؤال سألته للمخرج هل نرمين تعرف أن زوجها "عصام" يخونها أم لا تعرف لكي أفهم تفاصيل وشعور الشخصية.



- مشاهدك مع حنان مطاوع ليست كثيرة ولكن كل مشهد كان بمثابة 'ماستر سين' فما هو أقرب مشهد لقلبك؟

أقرب مشهد لي معها هو مشهد ذهابي لمنزلها وطلب منها ألا تتحدث عن القضية مرة أخرى، فهذه الشخصيات خلال الأحداث كانت مرتبطة ببعضها للغاية لأن هناك زوجة موجوعة تخشى على سمعة زوجها وهناك سيدة مظلومة تعرضت للتحرش مضيفة:'كانوا شخصيتين واجعين بعض'.

نجلاء بدر



البعض علق على الكيميا بينك وبين مراد مكرم خاصة أن هذا ليس العمل الأول لكما.. ما سر الكيميا بينكم ؟

تابعت هذة التعليقات وسعدت للغاية ورأيت أحد المتابعين معلقا: 'خانته في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" وبيردهالها في "صوت وصورة"، مراد ممثل جيد وهناك كيميا عالية بيننا لأننا نحب العمل معا.

نجلاء بدر مع محررة دوت الخليج الفني



العمل ناقش تأثير الذكاء الاصطناعي.. كيف ترى نجلاء بدر تأثير الذكاء الاصطناعي على الفن ؟

الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين مثل أي شيء في الحياة يمكن أن يطور من الحياة ويمكن أن يطور في الصورة يمكن يطور في التكنولوجيا ممكن يسهل أشياء كثيرة لكن الأهم أن لا أحد يستخدمه بشكل خاطيء أو يستخدمك دون علمك أو دون موافقتك وبالرغم أنه قادم وقادم بقوة لكنه يجب في ذات الوقت تقنينه لأنها تكنولوجيا سنتعامل معها مباشرة عاجلا أم اجلا.



جسدتي دور أم لشباب في سن المراهقة وهناك فنانات تهرب من ذلك.. ألم تقلقي من هذا الأمر ؟

أنا ممثلة ويجب أن أجيد كل الأدوار، لأن الممثل يجب أن يستطيع إجادة شخصيات كثيرة، ومن الممكن أن أجسد شخصية جدة أو شخصية مجنونة لأنني أمثل حالة تمثيلية وليس نفسي، أنا أقوم بتمثيل شخصية دون النظر إلي ظروفها متزوجة أم مطلقة أم ليس لديها أولاد، وللأسف هذا الفكر أراه مقيد للغاية للفن وللفنان

وما المعايير التي تختارين على أساسها أدوارك الحالية ؟

بالطبع أشعر بذلك وسيكون هناك صعوبة في الشخصية التي أختارها بعد دوري في " صوت وصورة"، ولكن أحاول دائما أن أختار شخصيات ليست شبهي وأفضل أن أجسدها.

- منذ عرض البوستر قال الجمهور أن نجلاء بدر عاملة فيلر أو تجميل بسبب الدور.. ما حقيقة هذا الأمر ؟

اعتدت على هذا الأمر مازحة: ‘بقيت بتابع التعليقات وبسيبهم يقولوا اللي يقولوه عادي ولا فارق معايا’.

ما الذي ستفتقده نجلاء بدر في هذا الدور تحديدا ؟

قالت مازحة: ‘هي اللي هتفتقدني مش أنا اللي هفتقدها، هفتقد أكيد ولادي والامومة اللي مارستها معاهم، أكيد مش هفتقد جوزي لأنه راجل خاين’.



هل توافقي على دور جيد لكن يتطلب مجهود معين أو تغيير في الملامح أو اللبس أو حلاقة شعر ؟



من الممكن أن أفعل ذلك وأقوم على سبيل المثال بحلاقة شعري أو فعل أي شيء لا يسبب تغيير، فحلاقة الشعر ليست أزمة لأن الشعر سينمو من جديد ولكن ليس أكثر من ذلك.

رأيك في إلغاء المهرجانات الفنية بسبب أحداث فلسطين ؟

بالطبع كنت أتمنى عدم إلغاء مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن في النهاية هذه هي قرارات ليس لي دخل بها.



تشاركين في فيلم "الملحد" و"ليلة العيد" الذي تأخر عرضهما كثيرا.. ما هو موعد نزوله وما هو تفاصيل أدوارك فيهما ؟

فيلم “الملحد“ من إخراج ماندو العدل وإنتاج السبكي، وسأكون ضيفة شرف وليس دور كامل ولا أعرف موعد نزوله حتى الآن، لكنه فيلم قوي للغاية وحبيته على الورق بالأخص وبه مواضيع هامة، أما فيلم ” ليلة العيد” فهو أيضا من إنتاج السبكي وسأقوم فيه بدور جيد



وما موقفك من رمضان القادم وأعمال الأوف سيزون بعد انتهاء “صوت وصورة” ؟

حتى الآن لم أقرر دخولي رمضان القادم أو لا لأنني انتهيت من عمل يتكون من ٣٠ حلقة وقضيت به وقتا طويلا، ولكن الفترة المقبلة سأنتقى جيدا الدور.