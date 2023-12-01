فن ومشاهير

بالقطيف الأزرق.. محمد ثروت يتألق في مهرجان الأحمر السينمائي الدولي

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القاهرة - محمد ابراهيم - افتتح اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي للدورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن تقام فعاليته حى  ٩ ديسمبر المقبل.

 

وحرص عدد من الفنانين والفنانات العرب والعالميين على الحضور. 

 

إطلالة محمد ثروت

 

وأطل محمد ثروت على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لدورته الثالثة ببدلة قطيفة لونها أزرق وتألق بإطلالات تصويرية مزاحة. 

 

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إطلالة محمد ثروت
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إطلالة محمد ثروت
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إطلالة محمد ثروت
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إطلالة محمد ثروت
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إطلالة محمد ثروت

آخر أعمال الفنان محمد ثروت 

 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد ثروت فيلم “ سكر” والذي يعرض الآن بدور العرض.

 

أبطال فيلم “ سكر” 

 

وشارك في بطولة فيلم “ سكر” الفنانة القديرة ماجدة زكى، الفنانة ريهام الشنواني، والفنانة حلا الترك، والفنانة ديمة أحمد، والفنان محمد ثروت، والفنانة ياسمينا العبد، والفنان معتز هشام، والفنان أحمد سعد، والفنان علاء زينهم، والفنانة ماريا جمعة، والفنان عباس أبوالحسن، والفنان محمد دياب

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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