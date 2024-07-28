كيف أثر مرض الخرف على مسيرة المشاهير الفنية؟ (تقرير)



القاهرة - محمد ابراهيم -

الخرف مصطلح للعديد من الأمراض التي تؤثر في الذاكرة والتفكير والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.

ويزداد المرض سوءًا بمرور الوقت. ويؤثر بشكل رئيسي في كبار السن ولكن هذا لا يعني أن جميع الأشخاص سيصابون به مع تقدمهم في العمر



بشكل عام، كان لمرض الخرف تأثير كبير على قدرات هؤلاء الفنانين الإبداعية والأدائية، مما حد من مشاركاتهم الفنية في السنوات الأخيرة من حياتهم



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أثر مرض الخرف على مسيرة المشاهير الفنية

رونالد ريجان:



بعد تشخيص إصابته بالخرف في عام 1994، تراجعت قدرته على التذكر والتركيز، مما أثر على قدرته على أداء مهامه كرئيس للولايات المتحدة. اضطر إلى التقاعد من المنصب في عام 1989 قبل نهاية فترة ولايته.

علي أكبر شالچی:



في السنوات الأخيرة من حياته، عانى من صعوبة في الحفظ والتركيز، مما أثر على قدرته على تذكر الحوارات والأداء أمام الكاميرا. اضطر إلى تقليل عدد مشاركاته الفنية.

جريس كيلي:



قبل وفاتها في حادث سيارة، أصيبت بمرض الخرف الذي أثر على ذاكرتها وقدرتها على التركيز. لم تستطع المتابعة في مسيرتها الفنية في السنوات الأخيرة.

بيتي ديفيس:



في السنوات الأخيرة من حياتها، عانت من مشاكل في الذاكرة والتركيز، مما حد من قدرتها على المشاركة في الأعمال الفنية.

رينيه إنجلبرت:

بعد الإعلان عن إصابته بمرض الخرف في عام 2021، اضطر إلى التخلي عن مشاريعه الفنية المستقبلية والتركيز على معالجة المرض.

ريتا هايوورث:



أريتاحد أشهر نجمات هوليوود في الخمسينيات، أصيبت بمرض الخرف في السبعينيات من عمرها. هذا المرض أدى إلى تراجع قدراتها الفنية وتقاعدها عن عالم الفن.

فرانك سيناترا:



النجم الغنائي الشهير، أصيبت ذاكرته بتدهور ملحوظ في السنوات الأخيرة من حياته بسبب الخرف. هذا أثر على قدرته على تذكر الكلمات والأداء على المسرح.

بيتر أوتول:

الممثل البريطاني الشهير، أصيب بمرض الخرف في السنوات الأخيرة من حياته مما حد من قدرته على التمثيل.

لورانس وليفر:

من أبرز ممثلي القرن العشرين، عانى من مشاكل في الذاكرة والتركيز بسبب الخرف في السنوات الأخيرة من حياته.

جون هيوستن:

المخرج السينمائي الأسطوري، عانى من تراجع ملحوظ في قدراته الإبداعية والإخراجية بسبب الخرف في نهاية حياته.