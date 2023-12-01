بفستان مكشوف الكتف.. ياسمين رئيس بإطلالة سوداء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة ياسمين رئيس أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء لإفتتاح مهرجان البحر السينمائي الدولي في دورته الثالثة والذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وظهرت ياسمين رئيس وهي مرتدية فستانًا من اللون الأسود مكشوف الكتفين ذات أكمام قصيرة مع تسريحة شعر مرتفعة مع ارتدائها لبعض الإكسسورات البسيطة من عقد وأسورتين.



حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي



وحرص العديد من نجوم الفن على حضور المهرجان من جميع أنحاء العالم ومنهم: نبيلة عبيد، جوني ديب، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيب نجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، دانييلا رحمة ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم، مريم أوزيرلي، ليلى علوي، وويل سميث، دينا الشربيني، شارون ستون، رانفير سينج، مايا دياب، حسن أبو الرووس، داليا مبارك، محمد عبد الرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي



يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.

وبعد حفل افتتاح مهرجان البحر الاحمر، العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن"، وهو من إخراج ياسر الياسري، بطولة براء عالم، نايف الظفيري، نور الخضراء، العنود سعود، محسن منصور، الفيلم مستوحى من رواية إبراهيم عباس.

أعمال تستعد لها ياسمين رئيس



يشار إلى أن ياسمين رئيس تقوم حاليًا بإستئناف تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل إسم "الفستان الأبيض"، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر"، وفيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس



يذكر أن آخر ياسمين رئيس هو مشاركتها في فيلم أنا لحبيبي والذي تم طرحه في السينمات شهر فبراير الماضي، وهو من بطولة الفنان كريم فهمي، وحققا من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، حول حياة ليلى التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بعدة تحديات لاستكمال هذه العلاقة.

وشارك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة من الفنانين منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، أحمد حاتم، ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.