أبرز تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - جوني ديب وويل سميث وشارون ستون ومريم أوزرلي أبرز الحضور

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي والمقامة بجدة بالمملكة العربية السعودية من 30 نوفمبر وحتى التاسع من ديسمبر الحالي.

كم فيلم تشهد الدورة الثالثة؟

وهى الدورة التي تشهد عرض ما يقرب من 135 فيلما من دول العالم، من بينها 36 فيلما سعوديا وهو مؤشر على اهتمام المهرجان بزيادة عن الأفلام عن الدورات السابقة.

وشهد حفل الافتتاح الذي قدمته الإعلامية ريا إبي راشد مع الفنان السعودي إبراهيم الحجاج حضور عدد كبير من النجوم ليس على مستوى عربي فقط، ولكن أيضا على مستوى عالمي.

أبرز الحضور عالميا

فكان أبرز الحضور عالميا جوني ديب وويل سميث وشارون ستون ورانفير سينج، والمخرج فاتح أكين وهاندا أرتشيل، وبوراك أوزجيفيت ومريم أوزرلي ومن الحضور المصريين والعرب نبيلة عبيد، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيب نجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم، ليلى علوي، مايا دياب، داليا مبارك، محمد عبدالرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

وصعد أعضاء لجان التحكيم على المسرح، حيث يترأس المخرج باز لورمان مخرج فيلمي "مولان روج" و"إلفيس" لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، واللجنة تضم كل من الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، من أعماله فيلمي "ليلة صامتة" و"الفرقة الانتحارية " والممثلة فريدا بينتو ومن أعمالها فيلمي "مليونير متشرد" و"فارس الكؤوس"، والممثلة المصرية أمينة خليل، من أعمالها مسلسلّي "جراند أوتيل" و"ليالي أوجيني"، والممثلة الإسبانية باز فيغا، من أعمالها مسلسل "أو أي".

وفي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة التي ترأسها السعودية هناء عمير تضم اللجنة الممثل الفرنسي المغربي أسعد بو آب والمخرج الألماني والمنتج فاتح أكين.

اختيار أعضاء لجنة التحكيم

وعن اختيار أعضاء لجنة التحكيم، عبّرت المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، شيفاني بانديا: " يسعدنا أن نرحب في جدة بنخبة من أهم المبدعين الرائدين في السينما والتلفزيون من جميع أنحاء العالم لينضموا إلى لجنة التحكيم في منافسات هذا العام. نُدرك أن مهمة تتويج الفائزين ستشكل تحديًا ممتعًا للجنة، نظرًا لتميز اختياراتنا وتفردها ولما قدمته صناعة السينما من أعمال ومواهب استثنائية طوال هذه السنة.

و نتطلع إلى استقبال المتأهلين للتصفيات النهائية والاحتفال بهم في حفل توزيع جوائز اليُسر".

من المكرمين هذا العام ؟

و إلى جانب التكريمات حيث كرم المهرجان هذا العام الممثلة الألمانية ديانا كروجر والتي شكرت المهرجان على هذا التكريم وعبرت عن سعادتها بالتواجد في البحر الأحمر السينمائي.

وصعدت شارون ستون إلى المسرح لتهدي درع التكريم للممثل الهندي رانفير سينغ، والذي قال عن ذلك بأنه لم يتوقع أن يتم تقديم تكريمه من نجمة كبيرة بحجم شارون ستون، وسيظل يفتخر بذلك، وقام المهرجان أيضا بتكريم الكاتب والمؤلف السعودي عبد الله السدحان.

ما الذي حدث بعد انتهاء الفعاليات على المسرح

وبعد انتهاء الفعاليات على المسرح بدأت عروض الأفلام بالفيلم السعودي "حوجن" للمخرج ياسر الياسري ومن بطولة براء عالم، نايف الظفيري، نور الخضراء، العنود سعود، محسن منصور.