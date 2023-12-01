نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيلم الروائي الخيالي "حوجن" المرتقب يطل على شاشات السينما في السعودية ابتداءً من 4 يناير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء هذا الإعلان عقب العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن" في الأمسية الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 جدة، 1 ديسمبر 2023

أعلنت إيمج نيشن أبوظبي، استوديوهات ڤوكس، و“استوديوهات “MBC، اليوم عن عرض فيلم "حوجن" الذي طال انتظاره، والمقتبسة أحداثه من رواية "حوجن" الخيالية الرومانسية والأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية، في صالات السينما بجميع أنحاء المملكة ابتداءً من يوم 4 يناير 2024.

العرض العالمي الأول لفيلم “حوجن”

وقد أقيم العرض العالمي الأول لفيلم "حوجن"، من إخراج ياسر الياسري، أمس خلال الأمسية الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 بحضور المخرج وطاقم العمل، بمن فيهم نور الخضراء (من مسلسل الخطّابة)، وبراء عالم ( من فيلم شمس المعارف وسكة طويلة)، ونايف الظفيري (من مسلسل رشاش)، والعنود سعود (من فيلم مذكرة ابتزاز ومسلسل بنات الملاكمة)، ومنصور آش، ومجدي القاضي.

قصّة فيلم “حوجن”

وتمزج قصّة فيلم "حوجن"، المقتبس من رواية الكاتب إبراهيم عبّاس "حوجن" الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية، بين التراث الشعبي وجُملة من الموضوعات العصرية، ويتناول الفيلم مزيجًا من الأحداث الخيالية والرومانسية بطلها جنيّ طيب (براء عالم) يعيش بين البشر في مدينة جّدة العصرية والذي يكتشف حقيقة نسبه الملكي، لتبدأ رحلته ومغامراته في مواجهة الشر لاستعادة حقه، محاولًا الحفاظ على التوازن بين عالمه وعالم البشر، وبينما تمضي القصّة في أحداثها، فجأة تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين فتاة تُدعى سوسن (نور الخضراء)، وهي طالبة شابة تدرس الطب.

من شارك في تأليف الفيلم ؟

شارك في تأليف الفيلم كل من ياسر الياسري، وإبراهيم عباس، وسارة طيبة، وحسام الحلوة، وهو من إنتاج تنفيذي من ماجد الأنصاري ("زنزانة") وسعد البطيلي ("كرز").

وتم إنتاج الفيلم من قِبل ياسر الياسري عبر شركته للإنتاج "أكس برودكشنز"، بينما نُشرت الرواية الأدبية عبر دار "يتخيلون للنشر والتوزيع"، والتي أسسها ياسر بهجت وإبراهيم عباس.

حوجن

و يُعد "حوجن" أحد أكبر المشاريع الفنية حتى الآن التي تنضوي تحت مظلّة الشراكة الإنتاجية المبرمة في عام 2019 بين شركة إيمج نيشن أبوظبي، و”استوديوهات “MBC، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" واستوديوهات ڤوكس، وهي ثلاث من أهم الشركات الإقليمية الناشطة في قطاع صناعة المحتوى الفني والترفيهي.

حول إيمج نيشن أبوظبي

"إيمج نيشن أبوظبي" هي شركة أفلام وترفيه حائزة على العديد من الجوائز، تمكنت من تعزيز سمعتها من خلال تحدي المألوف وإطلاق العنان للخيال. تعمل الشركة على صناعة أفلام ومسلسلات تلفزيونية وأفلام وثائقية وترفيهية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، وهي أول شركة إماراتية تملك مجموعة من الإنتاجات على منصة Netflix وتتم مشاهدتها على نطاق عالمي. ونظرًا لنجاحاتها التي تحققها في جميع انحاء العالم، تم عرض المحتوى الذي تقدمه في أكثر من 400 مهرجان سينمائي دولي، كما حصدت على أكثر الجوائز المرموقة في الصناعة، بما في ذلك جائزتين من جوائز الأوسكار، وبافتا، وإيمي. وتتمتع "إيمج نيشن" بسجل حافل في إنتاج أعمال عالية الجودة تجمع بين المواهب المحلية وأصحاب الخبرة العالميين.

و تشجع الشركة على ابتكار الافكار وتحفيز الفضول، مع توفير منصة تثير الالهام وتتيح التدريب العملي من خلال برنامجها التطويري المتكامل "استوديو الفيلم العربي".

وتتمثل مهمتها في المساعدة في بناء صناعة السينما والترفيه في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو طموح رائد يتماشى مع رؤية أبوظبي لتشكيل اقتصاد تنافسي ومستدام ومفتوح عالميًا.

وتحرص "إيمج نيشن" على تمكين جميع الأفراد الذين يتعاملون معها ليصبحوا حماة للثقافة وسفراء للتغيير. فوكس ستوديوز تلتزم فوكس ستوديوز بجلب المحتوى العربي المتميز إلى الشاشة الكبيرة، ففي ديسمبر 2021، التزمت بإنتاج 25 فيلمًا روائيًا عربيًا في غضون خمس سنوات، وفي العام التالي كشفت عن أول قائمة لها للأفلام العربية.

على ماذا تضمنت القائمة؟

وقد تضمنت القائمة مجموعة متنوعة من الأفلام العربية الروائية لصُنّاع الأفلام الجدد والمتمرسين في كلٍ من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها فيلم فوي! فوي! فوي!، الذي تم اختياره كمرشح من دولة مصر ضمن فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024.

استوديوهات "MBC

"استوديوهات "MBC شركة إنتاج عالمية رائدة تمثل الذراع الإنتاجية النوعية لـ "مجموعة "MBC، تأسست بهدف سرد القصص الغنية التي لا مثيل لها والحكايا التي تختزنها منطقة الشرق الأوسط ونقلها إلى العالم.

و مع تزايد الطلب على المحتوى العربي الأصلي النوعي الذي يتم إنتاجه وفقًا لأعلى المعايير العالمية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عزمت "استوديوهات "MBC على دخول هذه السوق بقوة، والارتقاء بها من خلال إنتاج محتوى فريد ورائد يعمل على سرد القصص الثرية التي لم تُروَ بعد عن المنطقة، وذلك عبر تحويلها إلى محتوى يتوجّه إلى السينما والتلفزيون والمنصات الرقمية للفيديو حسب الطلب.

و في موازاة ذلك، تشكل "استوديوهات "MBC كذلك مركزًا بارزًا للإنتاج العالمي الساعي إلى التصوير في مختلف المناطق الجغرافية الساحرة للمملكة العربية السعودية والمنطقة المحيطة بها، وذلك من خلال تقديم مختلف خدمات الدعم، ووضع الموارد اللازمة لتسهيل عملية التصوير والإنتاج على نحوٍ ناجع وفعال وناجح.

في هذا السياق، تعمل "استوديوهات "MBC على تمكين دور الإنتاج العالمية من تجسيد روح المنطقة والاستفادة من جمالها الخلاّب، وذلك عبر تسخير شبكة علاقاتها الواسعة وخبراتها التراكمية الطويلة بهدف تعزيز بيئة إنتاجية مزدهرة في المنطقة، صالحة للشراكات والتعاون بين دور الإنتاج العالمية والمؤسسات والشركات ذات الصلة. علاوة على ذلك، تواصل "استوديوهات MBC" الاستثمار في المواهب السعودية والبنية التحتية لتشجيع الاستثمار المحلي في المنطقة، وذلك من خلال خلق فرص عمل وصقل وتمكين المواهب السعودية الشابة عبر إيجاد أماكن لها ضمن مراحل مختلفة من عمليات الإنتاج.

يتخيلون للنشر والتوزيع

حول دار يتخيلون للنشر والتوزيع "يتخيلون" هي شركة أسسها ياسر بهجت وإبراهيم عباس لصقل ورعاية ثقافة الخيال العلمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بناءً على ثقتهما بأن الخيال العلمي هو المحرك الرئيسي وراء التطور العلمي في أي منطقة. أول رواية نشرتها هي "حوجن"، وقد باعت أكثر من 250 ألف نسخة باللغة العربية، وتم تنزيلها أكثر من 4 ملايين مرة، وترجمتها إلى 4 لغات حتى الآن.