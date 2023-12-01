في ذكرى وفاتها... تعرف على الإسم الحقيقي لـ برلنتي عبد الحميد

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة برلنتي عبد الحميد، التي اشتهرت بالجمال الطاغي الذي سحر قلوب المتابعين على الشاشة، فهي المرآة المتمردة، والطيبة والشريرة، لعبت ملامحها في تنوع شخصياتها وأدوارها الفنية.



ويبرز دوت الخليج الفني تقرير عن أبرز الأعمال الفنية والاسم الحقيقي لبرلنتي عبد الحميد



مولد ونشأة برلنتي عبد الحميد

ولدت نفيسة الاسم الحقيقي لبرلنتي، في السيدة زينب في القاهرة، وبعد حصولها على دبلوم التطريز تقدمت إلى معهد الفنون المسرحية والتحقت بقسم النقد ولكن سرعان ما أقنعها الفنان زكي طليمات بأن تلتحق بقسم التمثيل في المعهد وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل.

بداية برلنتي عبد الحميد الفنية

بدأت العمل على المسرح وكان أول أدوارها في مسرحية الصعلوك وشاهدها بيبر زريانللي، واختارها للعمل في أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم شم النسيم عام 1952 ثم توالت أعمالها وتألقها في السينما المصرية.

و شاركت في العديد من المسرحيات بعد انضمامها لفرقة المسرح المصري الحديث، ومن هذه المسرحيات قصة مدينتين والنجيل.بدايتها

بدايتها السينمائية كممثلة رئيسية

بدايتها السينمائية كممثلة رئيسية كانت العام 1952 في فيلم ريا وسكينة الذي اختارها فيه المخرج صلاح أبو سيف لتكون محطة انطلاق لها في السينما.



زيجات برلنتي عبد الحميد

تزوجت برلنتي عبد الحميد من وزير الحربية المشير عبد الحكيم عامر، وأنجبا ولدا هو عمرو عبد الحكيم عامر، وقد كتبت كتابا حول هذا الزواج بعنوان (المشير وأنا) صدر عام 1993، كما أصدرت العام 2002 كتابا آخر بعنوان (الطريق إلى قدري.. إلى عامر) وتقول أنه أفضل توثيقا من كتابها الأول.



أبرز الأفلام السينمائية

واشتهرت الفنانة الراحلة برلنتي عبد الحميد بالكثير من الأفلام شم النسيم، ريا وسكينة، دايما معاك، الحياة الحب وأسعد الأيام، قصة حبي، رنة الخلخال، درب المهابيل، هارب من الحب، حب وإنسانية، إسماعيل يس في متحف الشمع وإزاي أنساك، حياة غانية، حملة أبرهة على بيت الله الحرام، قلوب العذارى، سلطان، بنت البادية، فضيحة في الزمالك، سمراء سيناء، سر طاقية الإخفاء.

وفاتها

توفيت في 1 ديسمبر 2010 بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد إصابتها بجلطة في المخ.