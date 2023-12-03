أسما إبراهيم تطمئن جمهورها: بشكر كل الناس اللي سألت عليا وأنا بخير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - حرصت الإعلامية أسما إبراهيم علي طمأنة جمهورها علي حالتها الصحية، بعد نشرها صورة لها من داخل المستشفى وهي تتلقى محاليل دون الكشف عن تفاصيل، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي خاصية "إستوري" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت أسما علي صفحتها الشخصية: “أنا بخير الحمدلله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، الحمد لله أنا شوفت كمية حب منكم، شكرا من قلبي”.

ويذكر أن كانت أسما إبراهيم نشرت “إستوري” علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لـ ذراعها وقد عُلِقَت به“كالونا” لتتلقى العلاج من خلالها، وعلقت الإعلامية أسما إبراهيم، على الصورة: “الحمد لله”.

وكانت قد أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم تعرضها لـ وعكة صحية مفاجئة، نقلت على أثرها إلى المستشفى.