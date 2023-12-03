نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوليا روبرتس تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Leave The World Behind بلندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت النجمة جوليا روبرتس في إطلالة أنيقة بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Leave The World Behind في العاصمة الانجليزية لندن.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي تعود به جوليا للعمل بالسينما بعد فترة غياب عن الساحة.

الفيلم يشهد أحدث تعاون بين جوليا روبرتس ومنصة نتفليكس ويطرح للعرض عبر المنصة خلال موسم الأعياد المقبل.

تفاصيل عن الفيلم

وتجسد جوليا روبرتس في هذا الفيلم الجديد دور زوجة للنجم إيثن هانت، هم معا يعلمون بوقوع كارثة عالمية أثناء قضائهما لعطلة، هذه الكارثة في مستوى انتشار جائحة كورونا.

الفيلم ستدور أحداثه في اطار درامي تشويقي، وسيتم عرضه عبر منصة نتفليكس خلال الأسابيع القليلة القادمة.

فرصة ضائعة

وكان من المفترض أن يكون للنجمة الكبيرة جوليا روبيرتس ظهور كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم مهمة مستحيلة 7 إلى جانب النجم توم كروز.

ووفق صحيفة ديلي ميل، ظهور جوليا روبرتس كان من المفترض أن يكون في مرحلة سنية مبكرة لها، حيث تظهر بالفيلم في فترة شبابها بعد استخدام تقنية VFX لتصغير السن بالذكاء الاصطناعي وهي التقنية نفسها التي اعتمد عليها صناع فيلم "انديانا جونز" 5 بإظهار هاريسون فورد في بعض المشاهد بفترة الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن صناع الفيلم تراجعو عن القيام بذلك بسبب ارتفاع تكلفة استخدام هذه التقنية، وما كان سيتسبب في أزمة انتاج تحول دون ذلك.