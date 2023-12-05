طرح الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل The Boys

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للموسم الجديد من مسلسل The Boys، المنتظر من شبكة أمازون والذي يأتي كموسم رابع للعمل التليفزيوني الناجح.

ووفق ديد لاين، يعود المسلسل مع مجموعة مميزة من الأبطال، وبمشاركة نجومه الأصليين، على أن يعرض بتاريخ 2024.

ذلك بعد أن تقرر رسميًا العمل على نسخة مكسيكية من مسلسل الأبطال الخارقون The Boys، على أن يتم الاستقرار على عنوان رسمي له فيما بعد.

ووفق ديد لاين، هذا المسلسل الناجح طرح منه من قبل 3 مواسم، وهو من الأعمال الدرامية الأصلية التي أنتجتها شبكة أمازون برايم.

والنسخة المكسيكية من المسلسل، ستضم في بطولتها ديجو لونا وجايل جارسيا بيرنال، وسيكتبها جاريث دونيت.

في المقابل، تعمل حاليًا شبكة البث الرقمي نتفليكس على خطة طموحة، تخصص من خلالها رأس مال بمقدار 2.5 مليار دولار، للإنفاق على انتاج المسلسلات الكورية الجنوبية الأصلية.

وذلك وفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الذي أفاد بأن نتفليكس، تدرك ما حققته اعمالها الدرامية الكورية من نجاحات، ما سيدفعها لمزيد من الانفاق على انتاج هذا النوع من المسلسلات مستقبلًا.

وذكر الموقع أن هذه الميزانية العملاقة للإنتاج، ستخصصها نتفليكس لصناعة مشاريع دراما كورية على مدار السنوات الأربعة القادمة.

جديد أخبار الدراما في هوليوود

وضمن أحدث اخبار مشاريع الدراما في هوليوود، ما يقوم به الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو من مفاوضات مع شركة الانتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية.

والقصة ستكون في اطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقًا.