علي الحجار ومصطفى حجاج ومحمد نور يحييون المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك عدد من نجوم الفن في المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي نظمه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بنادي بتروسبورت، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

نجوم الفن في المؤتمر الجماهيري الحاشدي لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

شارك في فعاليات المؤتمر كل من الفنانة نهال عنبر والمطرب محمد نور والفنان القدير علي الحجار والفنان مصطفى حجاج.



أبرز المشاركين في المؤتمر الجماهيري

كما حضر المؤتمر الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، القس بولا عيسى، راعي كنيسة أبو سيفين وأنبا مقار التجمع الأول، ومن حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد عبد الجواد، والنائب أحمد دياب، بالاضافة إلى مشاركة عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، والفنانين والرياضيين، بالإضافة لعدد كبير من الكوادر الحزبية والتنظيمية بحماة الوطن.

فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية



كما عرض فيلم تسجيلي تناول إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تضمن النجاحات التي تحققت في جميع القطاعات وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

سياسيون لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

كما شارك في المؤتمر اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، اللواء، النائب أحمد بهاء شلبي، عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

