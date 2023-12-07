يسرا اللوزي تتبرع لصالح غزة

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن تبرعها بكامل إيرادات العرض المسرحي، "مونولوجات غزة" والمقرر إقامته، الجمعة، في سينما راديو بوسط القاهرة، لصالح الأهل في قطاع غزة.



ونشرت اللوزي الإعلان الدعائي للعرض عبر حسابها الخاص في موقع "إنستغرام"، وعلّقت عليه بالقول: "تضامناً مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح "عشتار" في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض "مونولوجات غزّة" في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر".



وأضافت: "في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها. ستتضمن "مونولوجات غزة" قراءات على خشبة المسرح من قبل الفنانين: سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي".



وعن تخصيص عائدات العرض لدعم أهل غزة، قالت: "عائد الحدث بالكامل سيتم إرساله من خلال مؤسسة مرسال لدعم غزّة".



يُذكر أن يسرا اللوزي شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "جميلة" مع الفنانين: ريهام حجاج وسوسن بدر وعبير صبري وهاني عادل...، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز .