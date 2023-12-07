انت الأن تتابع خبر ناهد السباعي ترثي والدتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كتبت الفنانة ناهد السباعي، رسالة مؤثرة الى والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي،وذلك بعد عودتها من لبنان وتغيّبها عن جنازة والدتها ودفنها.



ونشرت ناهد السباعي، عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" صورة من إحدى شهادات التقدير التي نالتها والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وعلّقت عليها ، قائلةً: "وداعاً الفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف. سيبتيني لوحدي قومي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك أنت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها إنا لله وإنا إليه راجعون".



وأضافت: "سيُقام عزاء أمي وصاحبة عمري كله ناهد فريد شوقي في قاعة الوهاب مسجد الشرطة في الشيخ زايد أمام "هايبر وان"، الخميس الموافق ٧ ديسمبر بعد صلاة المغرب. البقاء والدوام لله وحده".



ولم تتمكن ناهد السباعي من حضور مراسم جنازة والدتها بسبب تواجدها في لبنان لتصوير مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" مع الفنان أحمد فهمي، بحيث إنها لم تستطع حجز طائرة للحاق بالجنازة.



وحضر التشييع عدد من الفنانين، بينهم: رانيا فريد شوقي شقيقة الراحلة، والمنتج والمخرج محمد السباعي ابن الراحلة، وزوجته آية سماحة، والفنان أحمد جمال سعيد ابن أخت الراحلة، إضافة إلى داليا البحيري وابنتها قسمت حفيدة الراحلة وهنا شيحة، وبشرى والمخرج محمد ياسين ولقاء سويدان، دنيا عبد العزيز وزوجها ومي نور الشريف، هشام إسماعيل، أحمد فريد وحمزة العيلي والمؤلف محمد الغيطي وابنته مي الغيطي وسليمان عيد وسامح الصريطي .