"زينهم" و"العودة" يتصدران قائمة الأعلى مشاهدة على watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم مسلسل "زينهم" للفنان أحمد داود الذي يتصدر حاليا قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية، وجاء في المركز الثاني مسلسل العودة بطولة النجم شريف سلامة، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة dmc.





طاقم عمل مسلسل" زينهم"





وأعد لمسلسل “ زينهم ” المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبد المقصود وعمرو مؤمن وعمر محمد الشحات ومأخوذ عن رواية" أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، المسلسل تنتجه اروما ستوديوز - تامر مرتضي-بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخرجه يحيى إسماعيل، ويلعب بطولته كل من أحمد داوود وكريم قاسم وسلمي ابو ضيف ويارا جبران ومحمد أبو داوود وهناء الشوربجي وسلوى محمد علي وهشام رشاد وعدد كبير من النجوم.



مواعيد عرض مسلسل زينهم



ويتم عرض مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا،ويعاد عرضه في اليوم التالي في تمام الساعة 12 مساءً، كما يتم اعادة عرض المسلسل على قناة ON Drama في الساعة 10 مساء،ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.





أحداث مسلسل زينهم





وتدور أحداث مسلسل " زينهم " فى إطار تشويقى لايت حول زينهم والذي يجسد دوره الفنان أحمد داود حيث يعمل خلال الأحداث طبيبشرعي في المشرحة، ويتعرض للعديد من المواقف مع الموتى لكنه يخفي عمله عن عائلته حتى لا يخافون منه.



العودة





مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف،محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور، والعمل من تأليف أمينجمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدىويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.





قصة العمل

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بينالحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحثتتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجحعلاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب