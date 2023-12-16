محمد دياب ينعى المخرج أحمد البدري

القاهرة - محمد ابراهيم - نعي الفنان محمد دياب عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك المخرج القدير الراحل أحمد البدري حيث نشر صورة له معلقًا عليها “ الله يرحمك يا أستاذ يا محترم يا طيب نسألكم الدعاء للأستاذ أحمد البدرى ربنا يرحمك ”

المخرج أحمد البدري

آخر أعمال محمد دياب

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد دياب أغنية “ هروني بوس ” والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية “ هروني بوس ”

و تقول كلمات أغنية “ هروني بوس” كالآتي:

وتمام جدا وعادي الماضي كان دروس

ده انا اكتر ناس أذوني هما اللي هروني بوس

باسو أيدي وباسو خدي

علشان انا كنت بدي

اتاري الناس معادن

ودول معدن مصدي

اللي اديتهم عيوني

في الحيطة لبسوني

الصيد علمتهلهم

اول واحد صادوني

الخارج من حياتي عادي بسيبه بهواه

وبقوله مع السلامة وبقوم

اقفل وراه

مابقاش في حاجات غريبه

ماغريب إلا الشيطان

ده يا عيني اللي معاديني

ياما خدني بالأحضان