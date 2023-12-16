الخميس والجمعة.. محمود العسيلي ضيف برنامج "حبر سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المطرب محمود العسيلي ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس الفضائية، يومي الخميس والجمعة المقبل في الساعة العاشرة مساءً.

محمود العسيلي يشارك في مهرجان الرياض الموسيقي



ومن ناحية أخرى، وصل محمود العسيلي إلى السعودية لإحياء حفلاتهم الغنائية ضمن مهرجان ساوند ستورم "مهرجان الرياض الموسيقي"، والذي افتتحه الهضبة عمرو دياب في الخميس الماضي الموافق 14 من شهر ديسمبر، بحفل غنائي ضخم.

كاملة أبو ذكري ضيفة الحلقة السابقة من برنامج حبر سري

وحلت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكرى، مؤخرًا ضيفة في "حبر سرى"، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وعلقت على الكثير من الأحداث الفنية والمجتمعية خلال الحلقة.



وجاءت أبرز التصريحات الخاصة للمخرجة كاملة أبو ذكرى، عن ردها على ما تردد من رفضها العمل مع الفنان تامر حسنى، وهو ما نفته شكلًا ومضمونًا، وأكدت أنها من جمهور تامر حسنى، وأنه فنان موهوب وتتمنى العمل معه.



أعربت عن استيائها من المخرجين الذين يسمحون للفنان بالتدخل فى عملهم، وإختيار الفنانين والتعديلات على السيناريو، أو أى شكل من أشكال التدخل، وأن كل لا بد أن يقوم بمهامه بعيدًا عن مهام الآخر حتى يسير العمل بشكل صحيح.

وعن الفنان محمد سعد، أكدت كاملة أبو ذكرى أنها تتمنى العمل مع سعد، ولكن ستقدمه بشكل مختلف تمامًا عما يقدم خلال السنوات الماضية، وأنه يملك موهبة وقدرات لم تخرج حتى الآن.