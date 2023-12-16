نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. بدء احتفالات اليوم العالمي للغة العربية ضمن فعاليات قصور الثقافة بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الإدارة العامة لثقافة الغربية عددًا من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل، الموافق 17 ديسمبر، وحتى نهاية الأسبوع.

احتفالات بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

تتضمن الفعاليات عددًا من المحاضرات والندوات احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، الأحد المقبل، حيث يستعرض قصر ثقافة طنطا جماليات "لغة الضاد"، بحضور الكاتب والأديب علي طواقي، فيما يشارك عدد من الأطفال في ورشة فنية بقصر ثقافة الطفل بعنوان "لغتنا الجميلة"، يعقبها محاضرة بعنوان "لغة القرآن وروعة البيان"، يلقيها الشيخ إبراهيم شبل، إمام وخطيب المسجد الأحمدي، وتختتم فعاليات الاحتفال باللغة العربية يوم الأربعاء بمحاضرة ثقافية ببيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، يحاضر فيها عبد الكريم هنيدي، مدرس اللغة العربية.

فعاليات توعوية

هذا وتشهد مواقع ثقافة الغربية إقامة عدد من الفعاليات التوعوية، حيث يناقش قصر ثقافة المحلة الكبرى مخاطر تعاطي المواد المخدرة على الشباب والمجتمع، بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالغربية، فيما يستعرض قصر ثقافة طنطا دور الدولة في مواجهة الإرهاب، في محاضرة يلقيها العميد حازم إبراهيم.

تأثير التريند على القيم المجتمعية

وضمن الفعاليات التي تعقد بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، تستعرض مكتبة دار الكتب بطنطا تأثير "التريند" على القيم المجتمعية بالمجتمع، وذلك خلال محاضرة توعوية بمشاركة د. أميرة صابر، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، كما يناقش قصر ثقافة غزل المحلة أهمية ترشيد الكهرباء، مع تقديم عدد من النصائح لترشيد الطاقة تقدمها هبة مكاوي، مدربة التنمية البشرية.