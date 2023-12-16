انت الأن تتابع خبر تفاصيل طلاق شيرين وحسام حبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر خبر طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، منذ أن أعلان شيرين خبر الطلاق.



وفي آخر تطورات قصة الطلاق، نفى الفنان حسام حبيب، الخبر، قائلاً في تصريحات صحفية: "معرفش حاجة"، وذلك بالتزامن مع تأكيد شيرين عبد الوهاب خبر طلاقها رسمياً، من خلال الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، عبر فضائية أم بي سي .



ونقل موقع "فوشيا" عن مصادره الخاصة، أن حسام حبيب يتواجد حالياً في منزل والدته بالقاهرة، بعد أن اتفق مع شيرين على الطلاق منذ الخميس الماضي، إلا أن ورقة الطلاق لم تستلمها الفنانة بعد.



وفي أول تعليق رسمي من أسرة الطرفين، من خلال المهندس محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، الذي أعلن عن موقفه من خبر انفصال شقيقته، معلقاً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الحمد لله الفنانة خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة، ربنا يصلح حالها ويبعد عنها أي شر والناس اللي شبهه .