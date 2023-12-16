نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي تكشف عن سر عدم زواجها مجددا بعد تجربتها الوحيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نوال الزغبي خلال لقاء تلفزيوني على قناة sbc، عن رأيها فى تكرار تجربة الزواج مرة أخرى وسر عدم زواجها مجددا بعد تجربتها الوحيدة، وقالت:إن تكرار تجربة الزواج مرة أخرى أمر غير مطروح بالنسبة لى حاليا فإننى تزوجت مرة واحدة ولا أعيد التجربة مرة أخرى، فى حالة تكرار تجربة الزواج مرة أخرى لا بد أن اتزوج شخص يفهمني جيدا ويتحمل فكرة إنى مشهورة لأن هذا الأمر يؤثر على حياتنا.

أحدث أعمال نوال الزغبي

ومن ناحية اخري، طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي احدث أعمالها تحت عنوان "فخامة معاليك" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، شكلت عودة الزغبي للأغنية الخليجية بعد غياب سنوات، وجاءت بقالب غنائي إيقاعي، إيضا أعلنت عن احيائها لحفل ليلة رأس السنة فى ألمانيا وتحديدا داخل مدينة مارل، وبدأت الزغبي فى الترويج للحفل من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بنشر البوستر الدعائى للحفل وعلقت عليه قائلة: لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2024، هنحتفل معاكم في ألمانيا، بمدينة مارل.

اخر اعمال الفنانة نوال الزغبي

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة نوال الزغبي هي أغنية بعنوان "ريتو" بنجاح كبير، وهي التعاون الرابع مع الشاعر الغنائي مازن ضاهر والملحن فضل سليمان، والتي حققت رواجًا كبيرًا ونالت إعجاب الجمهور بمضمونها العاطفي واللحن الرائع.

كلمات اغنية ريتو

إنت بغرامك هالقلب صايب

دايب عليك وآخ شو دايب

لو يجمعو قلوب الدني بإيدي

غيرك ما برضى أي بدل غايب

حدّك أنا بدّي العمر كفّي

إنت بِكفّي والدّنيي بِكفّي

زايد جمالك وبحياتي صار

ساحر غلبني بلعبة الخفّة

ريتو ما يبلى هالحلا ريتو

إنت اللي حب كبير حبيتو

إنت حبيبي وبالقلب موجود

إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو

بعلمي أنا اللي وعّتا إمّا

إنو ما أوقع بالعشق لمّا

لاقي حبيب بهالدني لكن

وقعت وعقلبي ما حدا سمّا

بتعرف ب إنو عيوني بتحبك

كل ما شافوك بصير بتلبّك

بتعرف بإني صرت مغرومي

بشكلك وروحك يا حلو وقلبك

ريتو ما يبلى هالحلا ريتو

إنت اللي حب كبير حبيتو

إنت حبيبي وبالقلب موجود

إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو