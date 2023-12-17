نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق مطلوبة على جوجل لهذا السبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، تريند محركات بحث جوجل فور ظهورها الأخير من خلال برنامج “كتاب الشهرة”، والذي يقدمه الاعلامي اللبناني ياسين علي.

وكشفت خلال البرنامح عن رأيها بالاعتزال وعلاقتها بوالدتها وغيرها من الأمور.

وقالت غادة عبد الرازق خلال تصريحات تلفزيونية: "والدتي كانت بتعشقني أنا وروتانا بنتي، وماتت راضية عني وأكبر دليل على كده إنها طلبت تشوفني أنا بس قبل وفاتها، وقالتلي خلي بالك من نفسك ومن روتانا، وأنا اتخضيت وكان أول مرة أشوف حد قدامي كده".

غادة عبد الرازق:شيلت فكرة الجواز من دماغي



وأضافت:"عقلية الراجل المصري صعب تتقبل الشخصية القوية زيي، الراجل مبيحبش الست تبقى أقوى أو أنجح منه، واللي قابلته في حياتي العاطفية الراجل اللي بيدوس على كرامة المرأة لأني ناجحة".



وتابعت:" الأمان في أقرب الناس ليا مش في شريك الحياة، وشيلت فكرة الجواز من دماغي".

غادة عبد الرازق تكشف عن كواليس شخصيتها في فيلم الريس عمر حرب

وأشارت:" الفيلم ده من أكتر الأفلام اللي بحبها جدًا، لأنه كان فيلم جرئ جدًا وقصته غريبة، أنا حبيت الدور أوي كان مركب وغريب ومش عارفة كنت هلعبه من أي جهة، وبعد الفيلم ما اتعرض كل الناس كانت متخيلة أن الشخصية مرسومة كده، ولكن أنا اللي رسمت الشخصية".

وواصلت: "كنا حاطين روج تحت الأضافر علشان يبان إني خربشت هاني سلامة، ولكن أنا عشقت الفيلم ده وحبيته وأكيد الحاجات دي بتحصل والكاتب مش جايب ده من برا".

غادة عبد الرازق:أنا ملتزمة دينيًا الحمد لله ومش من الشخصيات اللي بتلبس حجاب

واستكملت:" أنا ملتزمة دينيًا الحمد لله ومش من الشخصيات اللي بتلبس حجاب، لكن هو حاجة كويسة وأغلب أهلي محجبين، ومفيش عندنا حاجة اسمها إجبار على الحجاب".

غادة عبد الرازق:لو عايزة اعتزل هسيب الاعتزال ييجي بطريقة ربانية

واختتمت:" فكرت في الاعتزال كذا مرة وبرجع في قراري، لكن دلوقتي لأ، حتى لو عايزة اعتزل هسيب الاعتزال ييجي بطريقة ربانية مش بقرار مني، لما ربنا يقولي كفاية عليكي كده".

مشاركة غادة عبد الرازق في صيد العقارب

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة غادة عبد الرازق، في السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل صيد العقارب، في عمل من بطولة رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وغيرهم من الفنانين.