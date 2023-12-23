من مقدم برامج إلى ممثل.. ما لا تعرفه عن عمرو يوسف في يوم ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري ميلاد النجم عمرو يوسف، اليوم السبت، حيث إنه من مواليد 23 ديسمبر، درس عمرو القانون فى كلية الحقوق جامعة القاهرة.

عمرو يوسف

كيف بدأ عمرو يوسف مشواره الفني ؟



بدأ مشواره الفني من خلال الإعلانات عام 2002، وعمل بعدها كمذيع في قناة روتانا سينما عام 2005، ثم بدأ مشواره بالتمثيل عام 2007، حين اختاره المنتج محمد فوزي للقيام بدور الصحفي أدهم فارس في مسلسل الدالي مع النجم نور الشريف. وتوالت أدواره التليفزيونية، إلى أن بدأ مشواره بالسينما من خلال فيلم مقلب حرامية 2009، وبعده شارك في بطولة فيلم نور عيني 2010.

عمرو يوسف

أبرز أعمال عمرو يوسف

توالت أدواره المهمة منذ مشاركته في مسلسل المواطن إكس 2011 بدور كريم جورج الذي كان نقطة تحول في مشواره الفني، وبنفس العام شارك في بطولة فيلم واحد صحيح، ثم قدم دورًا في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل نيران صديقة 2013، وبعدها بعامين، يجسد أهم أدواره السينمائية من خلال شخصية ربيع في فيلم ولاد رزق 2015،ثم تتابعت أدواره بالسينما في عام 2016 ليشارك ببطولة 3 أفلام؛ هم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، كدبة كل يوم، والثمن.

عمرو يوسف

تعرف على أهم الشخصيات التي جسدها عمرو يوسف

قدم مسلسله جراند أوتيل في رمضان 2016، ليحقق نجاحًا كبيرًا ويفوز بجائزة أفضل ممثل عربي من حفل توزيع جوائز موريكس دور في لبنان، كما كان أول مسلسل مصري تعرضه منصة المشاهدة حسب الطلب نتفليكس. ويعقبه عمرو بنجاح أكبر في رمضان 2018، من خلال مسلسله طايع الذي فاز عنه بعديد من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل ممثل عربي عن عمل درامي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، جائزة التميز الدرامي من مهرجان دير جيست، بالإضافة لتكريمه في حفل توزيع جوائز النيل للدراما. ثم يعود لتجسيد شخصية ربيع في ولاد رزق2، ليحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ويتخطى حاجز الـ 100 مليون جنيه، ويفوز عنه عمرو بجائزة التميز في مهرجان دير جيست.

عمرو يوسف



