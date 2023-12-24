تعرف على فريق عمل ألبوم عمرو دياب الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - يطرح المطرب عمرو دياب، ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان “مكانك”، يتضمن 12 أغنية، وذلك احتفالًا برأس السنة الجديدة 2024.



تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

وشوقت الشركة المنتجة لألبوم عمرو دياب جمهوره عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: “12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد مكانك قريبًا”.



صناع ألبوم عمرو دياب الجديد

نستعرض قائمة فريق عمل ألبوم عمرو دياب الجديد رسميًا من المؤلفين والملحنين والمواعين.

المؤلفين:- بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، تامر حسين، صابر كمال، هاني رجب، محمد القياتي، مصطفى حدوتة

الملحنين:- عمرو دياب، خالد عز، محمد يحيى، محمود الخيامي، تامر علي، عزيز الشافعي، شريف بدر، إسلام زكي

الموزعين:- نادر حمدي، أحمد إبراهيم، أسامة الهندي، عادل حقي، توما، وسام عبد المنعم، تم تسجيل الأغاني داخل استوديوهات M Sound 2 ب أندرو داوود وشيري شكري وماستر الأغاني أمير محروس، والتوزيع الداخلي والخارجي: منصة أنغامي.

آخر أغاني عمرو دياب

تصدرت أغنية خلص على قلبي لـ الهضبة عمرو دياب، قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق أنغامي وذلك بعد أيام من طرحها، حيث احتفل بها الهضبة مع الجمهور بـ عيد الأضحى 2023.

أغنية خلص على قلبي من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتحقق نجاحات مختلفة منذ طرحها على تطبيق أنغامي.

وتقول كلمات أغنية خلص على قلبي: غيرك عندى ولا الهوا.. لا هلف معاك ولا ادور انت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم جيت انت وسفرتهم من غير ختم وباسبور خلص على قلبى كمان خلص ده الدلع اللى بييجى يخلص إعلالى كمان على العالى يا جايب م الأخر ومخلص، يا معلى ف نفسيتى.