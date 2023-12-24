ملك قورة لـ "دوت الخليج الفني": هذا سبب حماسي لـ "بيت الرفاعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها بانضمامها إلى مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024، مؤكدة أنها بذلت جهدًا كبيرًا في التحضير للدور، والشخصية ستكون مفاجأة للجمهور.

وقالت ملك قورة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إنها تحمست للمشاركة في مسلسل "بيت الرفاعي"؛ لأن الدور مختلف تمامًا عن أي دور قدمته سابقًا، موضحة أنها تجسد شخصية فتاة شعبية تدعى "رُقية "خلال أحداث المسلسل وستظهر بلوك جديد ومختلف.

ملك قورة: كان من أحلامي اشتغل مع أحمد نادر جلال

وأوضحت "قورة" أنها غابت عن الدراما الرمضانية العام الماضي؛ لعدم وجود سيناريو مناسب، وما حمسها للعودة هذا العام أن المسلسل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال مضيفة: "كان من أحلامي إن أنا اشتغل معاه".

الفنانة ملك قورة

أحداث مسلسل “بيت الرفاعي”

تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار اجتماعي شعبي، ويجسد الفنان أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل شخصية دكتور ويدخل في صراعات مع الفنان أحمد رزق.

أبطال مسلسل “بيت الرفاعي ”

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي كل من، أمير كرارة، أحمد رزق، ملك قورة، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال ملك قورة

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ملك قورة حكاية "ما تيجي نشوف" ضمن حلقات مسلسل "55 مشكلة حب" للكاتب مصطفى محمود، وحققت الحكاية نجاحًا كبيرًا، وشارك فيها كل من، هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، طارق صبري، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.