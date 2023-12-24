نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات توعوية ضمن أنشطة مكثفة لقصور الثقافة بالوادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم فرع ثقافة الوادي الجديد عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية التوعوية لرواد مواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

التفكك الأسري وأثره على المجتمع

وفي السياق نظم قصر ثقافة الخارجة حلقة بحثية بعنوان "التفكك الأسري وأثره على المجتمع"، شارك بها د. أبو بكر آدم مدرس علم النفس التربوي، والشيخ عمر رشاد من منطقة وعظ الوادي، د. صفاء عبد الحفيظ، أكد خلالها د. أبو بكر أن التفكك الأسري يؤدى إلى انهيار الوحدة الأسرية وانخلال بناء الأدوار الاجتماعية، ويترك كثيرًا من الآثار السلبية على الفرد والعائلة. وأوضح الشيخ عمر رشاد أن التفكك يؤدي بالأسرة إلى أن تصبح بيئة خصبة للنزاع وسوء سلوك وإهمال المراهقين، بينما أكدت د. صفاء عبد الحفيظ أنه يؤثر على الصحة النفسية والعقلية للأطفال ويصل بهم الأمر إلى العزلة مشيرة لضرورة التوعية المكثفة بمواجهة هذه القضية لدعم الترابط المجتمعي.

أمسية شعرية لنادى أدب الخارجة وعرض للفرقة القومية للفنون الشعبية

واستمرارًا للبرامج التي يشهدها القصر عقدت أمسية شعرية لنادى أدب الخارجة، بالإضافة إلى عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية، كما عقدت أيضا محاضرة دينية عن الأشهر الحرم، تحدث خلالها الشيخ محمد ناصر من أوقاف الوادى الجديد عن الأشهر الحرم وعددها ولماذا سميت بذلك، مبينا أنها أشهر حرم فيها القتال ويجب الإكثار فيها من الصدقات والأعمال الخيرية والبعد عن المعاصي والذنوب.

الاضطرابات ثنائية القطب عند الأطفال المراهقين

كما عقدت أيضًا محاضرة علمية عن "الاضطرابات ثنائية القطب عند الأطفال المراهقين"، وتحدث خلالها علاء ضاحي مدير مدرسة التربية الفكرية عن تعريف الاضطراب ثنائي القطب، موضحًا أنه يحدث في فترة الإثارة الشديدة بالتناوب مع الاكتئاب والإحباط وقد ينتقل خلاله الاطفال بسرعة من كونهم فى حالة إثارة وفرح ونشاط إلى حالة اكتئاب وانسحاب وكسل وغضب.

جاءت الفعاليات ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، حيث شهدت أيضًا ببيت ثقافة القصر لقاء ضمن برنامج دوار العمدة فى مجال ثقافة القرية بعنوان "المخدرات وتأثيرها على المجتمع" وتحدث خلاله المحاضر عادل محمود عن خطر المخدرات وكيف يهدد حياة الفرد والمجتمع ويصل الأمر إلى ظهور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة، إلى جانب ذلك أقيمت أمسية شعرية لشعراء بيت ثقافة القصر، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال عن خطر الإدمان.

تحديات ذوي الهمم

وضمن الاحتفالات المستمرة باليوم العالمي لذوي الإعاقة عقدت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة محاضرة ثقافية بعنوان "تحديات ذوي الهمم" تحدث خلالها سيد محمد مدير مدرسة تنيدة الإعدادية عن ذوي القدرات الخاصة وأهمية دمجهم في المجتمع موضحا الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسات الدولة لهم إيمانا بحقوقهم وقدراتهم.

هذا وشهدت عدة مواقع أخرى بالفرع عددا من الفعاليات المتنوعة ومنها مكتبة الطفل والشباب بباريس، وبيت ثقافة الراشدة، وقصر ثقافة الطفل بالخارجة وبيت ثقافة صنعاء وبيت ثقافة بولاق والمنيرة والجديدة والمعصرة وموط، تنوعت بين ورش الحكي والرسم والتلوين بمناسبة العام الجديد وفقرات مواهب وأمسيات شعرية ولقاءات أدبية وعروض فنية لفرقة التلقائيين.

