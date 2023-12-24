نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة عرفة: المساكنة حرام.. لكن يمكن تطبيقها بطريقة شرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة منة عرفة ضيفة على برنامج free time والذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير، وكان منة عرفة عن رأيها في المساكنة موضحة: “المساكنة ارفضها وحرام دينيًا ولكن مفيدة اجتماعيًا لإن الناس بتقدر تعرف بعض كويس أوي من خلال المساكنة في ناس بتفضل تحب بعض بالسنين ومع أول سنة جواز بيطلقوا بسبب إنهم ماعرفوش طباع بعض”.

وأضافت منة عرفة: وأكتر حاجة بتخليكي تعرفي الناس هي السفر لما تسافري مع حد هتقدري تعرفي طباعه واخلاقه في حاجات لازم الشخص يعيش معاكي علشان يعرفه وأنا بفضل إن فترة الخطوبة تطول ونقعد مع بعض طول اليوم في البيت ونحقق المساكنة بطريقة شرعية.

مواعيد برنامج free time

برنامج "free time" تقدمه الإعلامية نسمهار الصغير والآعلامية يارا أحمد على شاشة قناة هي يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة. الخامسة مساءً وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

نبذة عن قناة هي

وتعد قناة هي أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين

تردد قناة هي

ويتم بث قناة هي على القمر الصناعي النايلسات على التردد: 11785.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

أعمال تنتظرها منة عرفة

جدير بالذكر أن تستعد منة عرفة لأحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل إسم "أسود ملون"، ومن المقرر طرحه قريبًا بدور العرض.

أسود ملون فيلم رومانسي لايت كوميدي، ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.

والفيلم من إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن5 البلاسي.

آخر أعمال منة عرفة

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة كان مشاركتها في مسلسل "ليل أم البنات" والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، وتأليف احمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.