نقابة المهن التمثيلية تطلق اسم أشرف عبد الغفور على القاعة الرئيسية للنادي

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أحمد جودة - القاهرة - قررت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس إداراتها، بإطلاق اسم الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.

وجاء التصريح بهذا القرار في حضور ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور ونجله تامر عبدالغفور، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب ومنير مكرم وعزوز عادل.



اللحظات الأخيرة لـ أشرف عبد الغفور بعد وفاته

وكان قد رحل عن عالمنا، يوم الأحد الماضي 3 ديسمبر، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجته لحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

فقد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وجاري تجهيز تصريحات دفن جثمان النجم الراحل أشرف عبد الغفور.