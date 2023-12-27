بالفيديو.. طرح برومو فيلم ”ليه تعيشها لوحدك” تمهيدا لعرضه يوم 3 يناير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 08:26 صباحاً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" التريلر الرسمي الخاص بالعمل، تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض يوم 3 من شهر يناير المقبل في مصر ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي وهو ما ظهر خلال التريلر.

وكانت الشركة المنتجة طرحت منذ أيام قليلة البوسترات المنفردة لكل النجوم وحققت انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت ردود أفعال إيجابية.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.