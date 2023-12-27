10 يناير.. دينا الشربيني ضيفة برنامج Sold out

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 08:26 صباحاً - يستضيف الإعلامي محمود سعد الفنانة دينا الشربينى في برنامج sold out على مسرح الفلكى بوسط البلد يوم 10 يناير المقبل.



تفاصيل حلقة دينا الشربيني



ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحلقات الجديدة من برنامج sold out عبر موقع تذكرتي عقب الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج.



نبذة عن برنامج "Sold out"



وكانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحا كبيرا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث استضافالبرنامج خلال شهر ديسمبر كلا من النجوم محمد هنيدي ومحمد ممدوح ورامي صبري ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم، ومن المقرر أنتذاع هذه الحلقات عبر شاشة قنوات cbc قريبا.