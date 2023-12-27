بالصور.. الكشف عن تمثال ضخم لشاكيرا في كولومبيا يتجاوز ارتفاعه 6 أمتار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 08:26 صباحاً - تم اليوم الكشف عن تمثال ضخم لشاكيرا في مدينة بارانكويلا في كولومبيا بحضور عمدة المدينة ووالديها.

قام الفنان الألماني ديتر بات، بنحت التمثال من رقائق حديدية ويحمل التمثال اسم "أشهر شابة في كولومبيا"

وتم وضع التمثال في ممشى بارانكويلا وهي المدينة التي ترعرعت فيها شاكيرا.

نشرت شاكيرا الصور على حسابها بموقع انستجرام وعلقت قائلة "يسعدني مشاركة هذا مع والدي وخاصة مع والدتي في عيد ميلادها."

والد شاكيرا مع عمدة المدينة

كذلك قالت "هذا التفاني. هذا كثير على قلبي الصغير"

كانت شاكيرا قد طرحت أغنية "أوت أوف يور ليغ" خارج عالمك والتي حققت نجاحا كبيرا وتحدثت فيها عن خيانة زوجها السابق جيرار بيكيه لها.